Dezanove dias depois de ser lançada, a aplicação de rastreio StayAway Covid já foi descarregada por mais de um milhão de pessoas.

De acordo com o administrador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), Rui Oliveira, citado pela agência Lusa, este domingo a aplicação somava um total de 1.030.824 downloads nos sistemas operativos iOS e Android.

"Estamos muito satisfeitos, ainda que não esteja propriamente surpreendido. A aplicação é uma ajuda à população portuguesa, mas ainda faltam os restantes cinco milhões de portugueses [que têm 'smartphones']", disse, acrescentando que as interações na aplicação continuam, havendo já "várias dezenas" de médicos a gerar códigos.

Recorde-se que a aplicação permite rastrear, de forma anónima, as redes de contágio por covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.