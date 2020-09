Com a estreia da nova temporada do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha, Ricardo Araújo Pereira esteve no Jornal da Noite da SIC, esta sexta-feira, e falou sobre alguns pormenores que vão fazer parte desta nova temporada.

Clara de Sousa aproveitou a oportunidade para questionar o humorista sobre o deputado único do Chega, que este se recusa a convidar para o programa. "Uma das pessoas que não vais convidar é André Ventura, mesmo fazendo vários momentos de humor com ele no programa. Não é uma contradição?", perguntou a pivot.

RAP não perdeu tempo e explicou o porquê de não querer convidar o deputado. "Porque é que não convido o André Ventura? A resposta mais fácil é: porque não quero. Tenho esse direito. A liberdade é isso. Há pessoas que querem convidar André Ventura, convidam e eu não digo nada", sublinha, afirmando que não acredita que o seu programa tenha "ambiente" para o deputado do Chega.

"Acho que não há ambiente para ele lá. Sempre que a gente se mete com ele, ele vai para o Twitter queixar-se. Mas queixar-se amargamente, uma choradeira. Sinto que é uma pessoa demasiado frágil, uma delicada flor que aguentava o ambiente", completou.