O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse que ficar em casa durante a pandemia de covid-19 é para “fracos”, esta sexta-feira, num evento no estado de Mato Grosso. O chefe de Estado brasileiro deu os parabéns a um grupo de agricultores que continuaram a trabalhar e não "entraram na conversinha mole” do isolamento social, aconselhado pelas autoridades de saúde internacionais.

“Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram na conversinha mole de ficar em casa. Isso é para os fracos”, disse o chefe de Estado. Bolsonaro afirma que o vírus "é uma realidade" e que é necessário "enfrentá-lo". Nada de se acovardar perante aquilo de que não podemos fugir”, acrescentou.

Durante o evento, Bolsonaro sublinhou que “o agronegócio, em grande parte, evitou que o Brasil entrasse num colapso económico" e agradeceu aos trabalhadores por terem dado "segurança alimentar, não só a 210 milhões de brasileiros, bem como mais de mil milhões de outras pessoas que vivem ao redor do mundo”.

O Brasil é o segundo país do mundo que conta com mais mortes por covid-19. Já 134.935 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus no país liderado por Bolsonaro.