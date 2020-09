A Liga inglesa 2020/21 arrancou no último fim de semana, mas a nova jornada será o ponto de partida para quatro equipas, depois dos jogos de Manchester United e Man. City terem sido adiados devido à participação dos dois clubes nas fases finais das provas europeias. Entretanto, na ronda inaugural da Premier League houve já vários momentos de destaque, desde logo para o jogo em Anfield, com o atual campeão Liverpool a garantir um difícil triunfo (4-3) frente ao regressado Leeds United. Além do início da defesa do título por parte dos reds, a prova deu que falar pela derrota do Tottenham de Mourinho na receção ao Everton (1-0). Em contrapartida, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo entrou com o pé direito na competição, garantindo uma vitória em casa do Sheffield United (2-0), com as assistências para os golos assinadas pelos portugueses Daniel Podence e Pedro Neto. Os wolves vão ser, aliás, os anfitriões do City nesta edição da prova, uma vez que vão encerrar a jornada dois na próxima segunda-feira. Recorde-se que os citizens, onde alinham os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, se sagraram vice-campeões da Liga inglesa 2019/20, numa época em que a turma de Pep Guardiola ficou aquém das expetativas.

Antes deste Wolverhampton-Man. City será a vez de o Manchester United se estrear na prova caseira, com a receção ao Crystal Palace, agendada para este sábado, também referente à ronda dois. Nos red devils, Bruno Fernandes promete continuar a assumir-se como o protagonista do plantel. O internacional português revolucionou a equipa desde que chegou, em janeiro último, a Inglaterra. O Man. United perdeu apenas dois encontros em 23 jogos (nas meias-finais da Taça de Inglaterra e da Liga Europa, frente a Chelsea e Sevilha, respetivamente) e garantiu o terceiro lugar na Liga inglesa da época transata, posto que garantiu entrada direta na Champions 2020/21. De notar que quando o médio ex-Sporting se transferiu para o campeonato inglês, o Man. United atravessava um período de crise, e terminar no pódio era, à data, um feito que estava seriamente comprometido.

Juve procura 10.º título na Serie A A Liga italiana arranca este sábado, com a Juventus a iniciar a defesa do título já no domingo, em Turim, frente à Sampdoria. Andrea Pirlo é o novo treinador de Cristiano Ronaldo e companhia e será, por isso, o responsável por procurar conquistar o 10.o título consecutivo para a Vecchia Signora na prova. Já CR7 procura o terceiro troféu na competição caseira. Pirlo rendeu Maurizio Sarri no comando técnico do emblema italiano, que continua a ter como principal objetivo vencer a Liga dos Campeões, algo que não acontece desde a década de 1990. Na última época, a Juve caiu nos oitavos-de-final, às mãos dos franceses do Lyon, falhando a fase final da prova milionária, disputada em Lisboa.