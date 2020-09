Chama-se Stan, tem cerca de 67 milhões de anos e é um dos mais curiosos itens a serem leiloados pela Christie’s nos últimos tempos: trata-se de um esqueleto de um Tyrannosaurus rex (T-Rex) com quase quatro metros de altura e mais de 12 metros de comprimento. E é um dos esqueletos mais completos da sua espécie: no total, conta com 188 ossos originais. O leilão vai realizar-se durante este outono, em Nova Iorque, e a Christie’s espera arrecadar entre seis e oito milhões de dólares (cerca de 5,4 a 6,7 milhões de euros) com a sua venda, revelou na quarta-feira a ArtNews.

O esqueleto foi descoberto nos final dos anos 80 na Hell Creek Formation, situada entre os estados norte-americanos de Dakota do Sul, Montana e Wyoming, um dos locais do mundo mais intensamente estudados pelos paleontólogos. Foi batizado de Stan em homenagem a Stan Sacrison, o paleontólogo amador que descobriu os fragmentos iniciais. Só em 1992 o fóssil, também conhecido por BHI 3033, foi desenterrado por comerciantes ligados ao Black Hills Institute of Geological Research, uma organização privada dirigida por Pete Larson, uma “figura controversa no mundo da paleontologia”, nota o site especializado em notícias de arte. O esqueleto ficou até agora na posse deste instituto que, depois de o estudar, o manteve em exposição nas últimas duas décadas. Os cientistas responsáveis pelo estudo dos fósseis de Stan concluíram que, durante a sua vida, o T-Rex sofreu vários ferimentos causados por membros da sua espécie.

O T-Rex será agora vendido, mas não é a primeira vez que uma leiloeira se tinha deparado com uma oportunidade semelhante. Larson já tinha sido igualmente responsável pela venda de Sue, em 1997, outro esqueleto de T-Rex aproximadamente com a mesma idade de Stan e que foi, na altura, comprado pelo Field Museum of Natural History in Chicago por mais de oito milhões de dólares. Esperava-se que fosse vendido por um milhão, pelo que as expetativas em torno da venda deste outono estão a ser revistas em alta.

O esqueleto de Stan poderá ser visto no Edifício Rockefeller entre 6 e 21 de outubro. James Hyslop, responsável pelo departamento de Ciência e História Natural da leiloeira, nota na página da Christie’s que este é um dos “melhores espécimes alguma vez descobertos” e que esta será uma oportunidade que apenas aparece uma vez em cada geração. “Simplesmente, não há fósseis de T-Rex como este a chegar ao mercado. Aparecer um é um evento incrivelmente raro”.