Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 13.215 casos de covid-19 em França, elevando assim o número total de pessoas infetadas desde o ínicio da pandemia para 428.696. Foram ainda registados mais 123 óbitos no país esta sexta-feira. Já morreram 31.249 pessoas infetadas com covid-19 no país.

Tanto o número de casos como o número de vítimas mortais está a piorar significativamente no país liderado por Emmanuel Macron. Comparativamente aos dados partilhados na quinta-feira, o número de óbitos mais do duplicou esta sexta-feira. As autoridades de saúde vieram a público justificar este aumento significativo e explicaram que as autoridades da região de Paris, Île de France, forneceram novos dados acumulados para acrescentar aos números totais.