Um despiste na A2, perto de Almodôvar, no distrito de Beja, provocou a morte do bispo de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, de 74 anos, esta sexta-feira, segundo o perfil de Facebook da Diocese de Viana. “As circunstâncias excecionais que nos envolvem aconselham-nos, por isso, a uma oração reforçada, assim como à serenidade e tranquilidade próprias de quem coloca o seu coração no Senhor", pode ler-se na nota.

O alerta para o acidente foi registado ás 11h29. O óbito do bispo, o único ocupante do veículo, foi declarado no local pela equipa de socorro, segundo um comunicado da GNR enviado às redações. Anacleto Oliveira já era membro da Igreja há 50 anos e era bispo em Viana do Castelo há 10 anos.