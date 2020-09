Foi encontrado, esta sexta-feira, o cadáver de um homem numa "zona florestal" " na Vila do Gerês, em Terras do Bouro, de acordo com declarações de uma fonte da Proteção Civil de Braga à Lusa.

Segundo declarações da mesma fonte, "o óbito foi atestado no local" e a causa de morte "é ainda desconhecida".

No local encontram-se militares da GNR, operacionais dos bombeiros e elementos da Polícia Judiciária.