O Túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, foi cortado ao trânsito esta sexta-feira de manhã devido a um incêndio. Segundo as primeiras informações, teria acontecido num posto de transformação da EDP, algo que a empresa veio negar em comunicado

A EDP garante que não pertence à rede de distribuição da empresa e adianta que o fornecimento de energia elétrica na zona do Campo Pequeno já ‘’está a ser restabelecido de forma progressiva com recurso a central móvel’’ pelas equipas operacionais, que se vão manter no terreno ‘’até que a avaria esteja reparada em definitivo’’.

Devido ao incêndio, o trânsito esteve congestionado toda a manhã naquela zona e a estiveram no local cerca de 50 operacionais e 15 viaturas a prestar assistência.