Quando escrevemos uma crónica temos a preocupação de falar de temas que sejam importantes e suscitem interesse. Nem sempre é fácil. Aliás, desta vez senti alguma dificuldade em escolher entre vários temas por mim já pensados. Porém, num último instante vi e ouvi uma discussão entre um jovem casal.

Não sou pessoa de gritar e sinto-me bastante incomodado com quem o faz. No entanto, e porque devemos questionar tudo o que nos rodeia, questionei-me acerca da razão pela qual por vezes o fazemos.

Uma tradição milenar indígena diz que quando estamos cheios de raiva e nos sentimos encolerizados devemos escavar um buraco fundo e depois gritar bem alto para dentro dele. Ora, nos dias de hoje, tal solução não me parece fácil.

Subjacente à ideia de gritar está o ato de falar alto. Elevamos o tom de voz sempre que sentimos que não estamos a ser ouvidos, normalmente pela distância física ou, então, pelo ruído que se faz sentir à nossa volta. Quando alguém eleva o tom de voz sentimo-nos tentados a sobrepor-nos gritando e também o fazemos quando, por estarmos inseguros, queremos que nos ouçam e concordem connosco.

Por outro lado, quando estamos, por exemplo, apaixonados ou quando existe uma grande cumplicidade com algum amigo sussurramos ao ouvido. No limite, nem necessitamos de pronunciar palavras, bastando por isso um simples olhar para nos entendermos.

Sabemos exatamente tudo isto porque já experimentámos. Já segredámos, já trocámos olhares e também já discutimos – com familiares, com amigos, com colegas ou com desconhecidos.

Num mundo onde imperam a turbulência e o ruído sentimo-nos muitas vezes, demasiadas vezes, silenciados e impotentes, como se em silêncio fôssemos obrigados a viver. Resta-nos, por isso, ser movidos pelo testemunho – aquele que arrasta.

Mas voltemos ao casal que discutia em plena avenida. Porque se diz que ouvir as conversas alheias é má educação, não liguei ao que diziam. Não sei o motivo nem sequer de que lado estava a razão. Sei que gritavam. Ambos queriam fazer-se ouvir e por isso falavam alto, como se cada um estivesse em margens diferentes de um rio. E é verdade que estavam. É que, quando gritamos com alguém que está ao nosso lado, tentamos encurtar a distância que separa os nossos corações. Se alimentarmos esse afastamento, corremos o risco de nos distanciarmos de tal modo que nunca mais encontraremos o caminho para o reencontro. Aqui reside mais um grande segredo: falar baixinho ao ouvido e, se possível, dizer tudo o que pensamos com gestos até porque “as palavras são fonte de desentendimento.”

Entretanto parei de ouvir os gritos. Porque não sou indiferente, não resisti à tentação de voltar a olhar para o casal. Foi nesse momento que percebi que tinha crónica para esta semana.

Professor e investigador