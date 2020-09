The Social Dilemma. Depois dos estupefacientes, chegou a era das drogas virtuais

Um documentário que denuncia a manipulação a que estamos sujeitos ao usar as redes sociais, recorrendo aos testemunhos de alguns dos programadores que as desenvolveram, chegou à primeira posição dos conteúdos mais vistos da Netflix em Portugal.

por Diogo Vaz Pinto

Tecnologia. Estarão os seres humanos a ficar com memória de peixe?

A adição às redes sociais diminuiu drasticamente a nossa paciência e tempo de atenção. Ao fim de dez segundos, explica o jornalista francês Bruno Patino, o nosso cérebro precisa de um novo estímulo.

por José Cabrita Saraiva

Grandes tecnológicas beneficiam com pandemia e somam lucros e valor

As big tech aproveitaram o contexto de confinamento e isolamento para se tornarem indispensáveis no quotidiano das famílias: no trabalho, na escola e no lazer. As grandes tecnológicas cresceram com a pandemia, obtendo máximos de receitas e de valor.

por João Amaral Santos

