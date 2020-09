Nas últimas 24 horas foram registados mais 10.500 casos do novo coronavírus em França, elevando assim o número total de casos desde o início da pandemia para 415.481.

De acordo com as autoridades de saúde foram ainda reportados mais 50 óbitos no país, desde quarta-feira. Já morreram 20.567 pessoas infetadas com covid-19 no país.

No total existem 896 focos de covid-19 em França, dos quais 143 em lares. Só nas últimas 24 horas foram registados mais 84 novos focos ativos no país.

Nos últimos sete dias, foram hospitalizadas mais 3.223 pessoas infetadas com o novo vírus em França. 535 necessitaram de dar entrada em Unidades de Cuidados Intensivos.