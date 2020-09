O Presidente da República deu posse, esta quinta-feira, a seis secretários de Estado (cinco novos e um repetente) dos ministérios da Educação, Saúde, Infraestruturas e Mar, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na cerimónia, que durou menos de cinco minutos, o primeiro-ministro, António Costa, demorou-se mais nos cumprimentos a Susana Amador e Jamila Madeira.

No final dos cumprimentos, a ex-secretária de Estado Adjunta e da Saúde Jamila Madeira não quis falar sobre as razões da sua saída, mas lembrou que acabou o mito de que o Serviço Nacional de Saúde é um poço sem fundo e atribuiu o mérito a António Costa. Agora irá assumir o papel de deputada na bancada do PS.

Recorde-se que contactada pelo i ( e questionada se pediu para sair), a ex-governante respondeu que não pediu para sair e que ficou “muito surpreendida com a opção da senhora Ministra da Saúde”.

A maioria dos novos secretários de Estado já foi (ou esteve) nos governos do PS em vários gabinetes, quer como chefes de gabinete, quer com assessores.