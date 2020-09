As autoridades alemãs suspenderam 29 polícias suspeitos de difundirem propaganda de extrema-direita em grupos de conversação telefónica (WhatsApp) ativos há vários anos, disseram fontes oficiais.

As buscas foram realizadas em 34 localidades, incluindo em postos de polícia e apartamentos privados na zona industrial do Reno, disse Herbert Reul, o ministro do Interior do Estado da Renânia do Norte-Vestefália.

O material inclui a "mais louca e repugnante agitação neonazi, racista e anti-refugiados", disse o ministro.

Os documentos apreendidos incluem fotografias de Adolf Hitler, suásticas, montagens fotográficas de refugiados em câmaras de gás nos campos de concentração nazis ou de disparos contra pessoas de raça negra.