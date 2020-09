Cerca de 400 menores não acompanhados que estavam no campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos e que foi assolado por incêndios na semana passada, foram transferidos para o continente, anunciou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

"A nossa primeira prioridade devem ser as crianças. Todos os 406 menores não acompanhados que ainda estavam em Moria foram transferidos para o continente grego com a ajuda e apoio financeiro da Comissão. E fizemo-lo no primeiro dia" após os incêndios neste campo de refugiados, declarou a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson.

Falando num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a responsável notou que foi possível, nos últimos meses, reduzir o número destas crianças em Moria, que passaram de "1.200 menores não acompanhados para cerca de 400", sendo que também estes últimos "foram agora transferidos para um lugar seguro" na zona continental da Grécia.

"Posso anunciar, também, que os menores não acompanhados nas outras ilhas também serão transferidos para um local seguro", declarou Ylva Johansson perante os eurodeputados, numa alusão a outros campos de refugiados.