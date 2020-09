O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente, marcado para este sábado, foi adiado pelas autoridades de saúde, avança o Jornal de Notícias. Em causa está o elevado número de casos de covid-19 que foram diagnosticados em ambas as equipas, o que levou as autoridades de saúde a adiarem o jogo da jornada inaugural da I Liga.

Enquanto na equipa dos leões 10 pessoas testaram positivo para a covid-19, incluindo o treinador Rúben Amorim, no Gil Vicente 15 elementos também estão infetados. Tal como no Sporting, também o treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, está infetado.

Entretanto a Liga Portuguesa irá definir uma nova data para a realização do jogo.