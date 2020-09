O verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude.

É cor da natureza viva. Está associada ao crescimento, à renovação e à plenitude. O verde acalma-nos e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito.

São os alimentos verdes que são poderosos antioxidantes e que protegem o corpo das toxinas do meio ambiente e de outros alimentos que comemos. Os antioxidantes dos verdes que comemos ajudam a neutralizar o corpo e a eliminar as toxinas.

Os alimentos verdes são ricos em clorofila. Quanto mais escuro o tom de verde, mais clorofila têm, e a melhor maneira de obtê-la é com vegetais crus. Os brócolos aparecem sempre à frente.

Os verdes são reconhecidos por serem ricos em minerais e em alguns dos nutrientes como cálcio, magnésio, potássio e vitaminas B, C, E e K, mas também em muitos outros nutrientes que nos ajudam a proteger o nosso sistema imunológico e a combater vírus e bactérias.

E, como isto anda, é melhor darmos uma ajuda ao nosso corpo. Ele agradece.

E como a vida está a correr outra vez, na cozinha, lets keep it simple.

Patties Verdes

Ingredientes

500 g de espinafres

2 batatas-doces médias descascadas e cortadas

½ copo de farinha (usei de coco)

1 dente de alho

1 pedaço de gengibre (opcional)

Azeite extravirgem

Sal rosa

Pimenta-preta de moinho

Método

Pré-aqueça o forno a 180 oC.

Coza em água a ferver a batata-doce cortada e deixe cozer até ficar macia. Enquanto a batata coze, salteie em lume médio os espinafres, com gengibre, azeite e alho. Tempere com sal e pimenta-preta.

Adicione as batatas-doces cozidas e o espinafre numa tigela e amasse até incorporar. Adicione 1/4 de xícara de farinha de coco e misture.

Molde a gosto. Se necessário, adicione mais farinha de coco se a mistura estiver muito pegajosa.

Forme os patties e coloque numa assadeira.

Asse no forno por 20-25 minutos ou até que comecem a dourar.

Sirva com uma salada ou como acompanhamento

Eu comi simples. Depois fiz uma salada de figos das Mouriscas, com amêndoas, e temperei com mel e azeite. Os miúdos, com bacalhau...

Nota:

Experimente sem batata, também resulta.