A Associação Empresarial de Portugal (AEP) vai promover, entre setembro e novembro, três missões empresariais virtuais a Marrocos, Balcãs e Países Nórdicos.

Em comunicado, a AEP esclarece que o objetivo destas iniciativas é o de “contrariar a estagnação da economia nacional, criando oportunidades de exportação de bens e serviços para as pequenas e médias empresas (PME) portuguesas”. “Através de um novo contexto de trabalho, as missões empresariais virtuais da AEP permitem desenvolver e criar fluidez nos contactos com empresas internacionais, ajudando as PME nacionais a diversificar mercados”, acrescenta a nota.

No âmbito do projeto BOW - Business on the Way, a área Internacional da AEP promove, de 26 a 30 de outubro e 2 e 6 de novembro, uma missão empresarial virtual a Marrocos, que, atendendo à proximidade geográfica, já conta com mais de 1300 empresas portuguesas a exportar para este mercado.

Em parceria com a EEN – Enterprise Europe Network, a área Internacional da AEP também promove para as empresas dos setores agroalimentar e bebidas, construção civil, indústria e serviços duas missões virtuais. A primeira, entre 21 a 25 de setembro, é aos balcãs (Croácia, Sérvia, Montenegro) e a segunda, de 12 a 16 de outubro, aos países nórdicos (Noruega, Suécia e Dinamarca).

Estas missões têm como objetivo identificar potenciais parceiros, proporcionando o agendamento de reuniões B2B com empresas e instituições dos mercados alvo.