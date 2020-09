De acordo com um estudo publicado esta quinta-feira pela Eurostat , a Lituânia é o país da União Europeia onde mais se anda de carro. Portugal fica logo atrás, encontrando-se acima da média (82,9%).

Em Portugal, 88,4% das deslocações feitas são realizadas de automóvel. Apenas a Lituânia tem uma percentagem maior.

O carro é o meio de transporte mais usado na Europa. Em segundo lugar fica o autocarro com uma utilização de 9,3% e em terceiro o comboio com 7,9%.

Note-se que estes dados são de 2018, apesar de só terem sido publicados agora. Em 2020, a probabilidade é que os números sejam diferentes, devido à pandemia e às restrições de mobilidade.

