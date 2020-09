O presidente da República dá posse a seis secretários de Estado esta quinta-feira pelas 17h45. Há cinco saídas e uma manutenção; a de António Lacerda Sales, que passa a secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Jamila Madeira sai do ministério da Saúde, tal como a ex-autarca Susana Amador ( abandona o Ministério da Educação).

Esta remodelação abrange os ministérios da Educação, Saúde, Infraestruturas e Habitação e Mar. De realçar que as mexidas no Governo resultaram da saída de José Apolinário para a Comissão de Desenvolvimento Regional do Algarve, que vai a votos no próximo dia 13 de outubro. Para o lugar do secretário de Estado das Pescas, António Costa escolheu Teresa Estevão Pedro, advogada, que já esteve no Conselho de Administração da Agência Europeia de Controle das Pescas.

Na Saúde, o primeiro-ministro chamou Diogo Serras Lopes, vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde desde abril de 2019. Esta quinta-feira tomará posse como secretário de Estado da Saúde.

Para o cargo de secretária de Estado da Educação ( deixado vago por Susana Amador), Costa escolheu Inês Ramires, jurista de profissão.

Hugo Santos Mendes será o novo secretário de Estado adjunto e das Comunicações de Pedro Nuno Santos. Alberto Souto Miranda vai para o Banco de Fomento e para o seu lugar, no Governo, a escolha recaiu num antigo assessor dos governos de José Sócrates. Hugo Santos Mendes foi "assessor da Ministra da Educação entre 2006 e 2009 e adjunto do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro entre 2009 e 2011, conforme consta da nota oficial do gabinete do primeiro-ministro.

No ministério das Infraestruturas também está de saída a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Para o seu lugar vai a vice-presidente da bancada socialista Marina Gonçalves.

[Atualizado às 20h00).