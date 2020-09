A Justiça do estado brasileiro do Paraná cumpre esta quarta-feira mandados de busca no escritório do deputado Ricardo Barros, atual líder do Governo na câmara baixa do Congresso, no âmbito de uma investigação sobre esquemas de corrupção.

Segundo o Ministério Público do Paraná, a operação refere-se a supostas fraudes em contratos celebrados pelo governo regional paranaense na área de energia eólica, supostamente registados entre 2011 e 2014, nas quais o atual chefe do Governo Jair Bolsonaro no Congresso terá participado.

Barros, cujos escritórios no estado do Paraná foram alvo das buscas realizadas pelas autoridades da polícia, trabalhava na época como secretário de Indústria e Comércio do Governo brasileiro e, suspeita-se, teria intervindo diretamente nos negócios investigados.

O Ministério Público do Paraná esclareceu que a investigação se baseia num acordo de colaboração judicial firmado por ex-diretores da empresa Galvão Engenharia, que acusaram o deputado de receber 5 milhões de reais (cerca de 800 mil euros) em subornos para facilitar os negócios suspeitos.

Em nota divulgada após ser informado sobre a ação policial, o deputado garantiu que está "tranquilo" e ofereceu "total colaboração com as investigações".