Esta quarta-feira, o Governo assinou um acordo sobre o aumento da capacidade de testagem de modo a combater a propagação da covid-19 em Portugal. O Governo vai aumentar a capacidade de testagem do Serviço Nacional de Saúde para 21 mil testes por dia, acima dos 14 mil testes que se estão a fazer diariamente.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que "o aumento da capacidade laboratorial é muito relevante" e que "o robustecimento da capacidade de testagem do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é fundamental" nesta fase em que o país pode estar a entrar numa segunda vaga do novo coronavírus, após a assinatura do acordo, na sede do Infarmed, em Lisboa.

A governante sublinhou ainda que o país tem seguido a estratégia da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu para a Intervenção e Controlo de Doenças e não se tem apenas preocupado com o número de testes mas também com a eficácia dos mesmos.

Marta Temido elogiou ainda o aumento da capacidade de testagem e da aposta económica no SNS. "Foi uma ajuda essencial para que muitos laboratórios dos nossos serviços de hospitais do SNS pudessem ter a sua capacidade laboratorial reforçada. Passámos de poucos laboratórios com capacidade de realização de testes de Covid, considerando que, no início da pandemia, apenas estava a dar resposta o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, para, entre públicos e privados, termos 102 estruturas a funcionar", vincou.