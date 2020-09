O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que os incêndios no estado da Califórnia se devem à necessidade de haver “gestão das florestas”, mas os seus adversários políticos acusam-no de não levar a sério a ameaça do aquecimento global. “Este é um dos maiores incêndios que já vimos e temos muito a fazer em termos de gestão florestal”, disse. Donald Trump desvalorizou, no entanto, as preocupações das autoridades da Califórnia sobre o aquecimento global. “Vai acabar por arrefecer”, afirmou.

O seu adversário à Casa Branca, Joe Biden, acusou Trump de ser um “incendiário do clima”. “Se dermos a um incendiário do clima mais quatro anos na Casa Branca, como é que podemos ficar surpreendidos com uma América mais devastada por incêndios?”, questionou o ex-vice-Presidente.

As dezenas de incêndios que devastam a costa oeste norte-americana há vários dias já mataram pelo menos 35 pessoas desde o início do verão, incluindo 27 nesta semana nos estados de Washington, Oregon e Califórnia.

Os incêndios, que estão a aumentar em número e intensidade em todo o mundo, têm sido associados pelos cientistas a vários fenómenos ligados ao aquecimento global.