António Costa Silva admite ser fundamental uma “renovação da administração pública” para que seja possível concretizar os projetos previstos pelo Governo e incluídos no plano de recuperação económica da sua autoria. Na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o gestor respondia a uma intervenção da deputada do PSD Filipa Roseta que alertava para a incapacidade de execução dos planos demonstrada no passado e no presente.

Costa Silva afirmou que existe sempre “uma grande vontade ao nível político, mas depois, quando se desce, há uma grande incapacidade para cumprir os planos”. “Há uma desconexão muito grande entre a vontade política e a capacidade de execução”, admitiu.

O autor do plano de recuperação económica, apresentado, ontem, oficialmente – e que será apresentado em Bruxelas a 14 de outubro – considera ser fundamental “mudarmos a nossa forma de funcionar” para que seja possível aproveitar o envelope financeiro no valor de 57,9 mil milhões de euros provenientes da União Europeia até 2029.

"Perante os desafios que temos pela frente, senti que devia incluir as condicionantes e as limitações [na administraçlão pública] para sensibilizar as pessoas que é preciso mudar, e mudar muito, para que seja possível executar os planos previstos", acrescentou.

Em resposta, Filipa Roseta alertou para as qualificações dos trabalhadores da Função Pública, culpando, porém, o que considera ser a excessiva "cultura burocrática e uma justiça que não funciona". "O problema não é a administração pública, as pessoas são qualificadas, mas o problema é a cultura burocrática e que não funciona e que tira eficácia e potencia a corrupção", disse a parlamentar social-democrata.

Costa Silva concordou. Admitindo mesmo que é algo faz parte da cultura de trabalho em Portugal, tanto no setor público, como privado. O gestor, porém, admitiu que, neste momento, é necessário existir "uma qualificação na parte das tecnologias digitais".

Grande aeroporto em Lisboa é "prioridae clara". António Costa Silva não incluiu no seu documento uma posição final sobre a solução para o aeroporto de Lisboa, mas, na audição, sempre foi adiantando que defende "um grande aeroporto na região de Lisboa", depois de analisadas as várias soluções e ouvidas diversas entidades e personalidades. "Essa prioridade é clara", afirmou, depois de questionado sobre o assunto pelo deputado do PAN André Silva. O gestor decidiu, porém, não recomendar uma solução para esta obra pública, pois considera "que esta é uma decisão política".

Por outro lado, Costa Silva defende "a otimização do aeroporto de Beja", que incluíria uma ligação ferroviária moderna e veloz com Lisboa. "Não podemos correr o risco de ter ativos que não são aproveitados", referiu, sobre este equipamento situado no Baixo Alentejo.

[em atualização]