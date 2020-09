A Agência das Nações Unidos para os Refugiados está "entristecida e alarmada" depois de pelo menos 10 refugiados terem sido mortos num ataque de residentes locais no norte do Uganda, na semana passada.

Pelo menos 19 refugiados foram feridos neste ataque que destruiu 15 casas de refugiados, enquanto outras 26 foram saqueadas e vandalizadas, informou a organização das Nações Unidas em comunicado.

Dez refugiados continuam desaparecidos, disse a agência da ONU, apelando às autoridades locais para que "os procurem imediatamente".

A organização referiu que está a trabalhar com as autoridades locais para investigar o incidente e "esclarecer as circunstâncias, incluindo o papel das autoridades locais", o que ainda não foi comentado pelo porta-voz da polícia.

Ao longo dos anos têm sido noticiados episódios esporádicos em colónias que acolhem centenas de milhares de refugiados do vizinho Sul do Sudão, incluindo confrontos entre membros de grupos étnicos, mas a violência raramente é mortal.