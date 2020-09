A Itália registou 1.229 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, que representa uma subida em relação aos 1.008 do balanço anterior.

Os dados do Ministério da Saúde italiano, apresentados esta terça-feira, dão ainda conta de mais nove óbitos, menos cinco do que no anterior.

No total, desde o início da pandemia, foram confirmados 289.990 infetados, dos quais morreram 35.633.

A região da Lombardia foi a que registou um maior número de novas infeções com 176, seguida pela Ligúria, com 141, e Lácio, cuja capital é Roma, com 139.

Atualmente, mais de duas mil e duzentas pessoas estão internadas, das quais mais de 200 se encontram nos cuidados intensivos.