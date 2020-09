Alexei Navalny publicou, esta terça-feira, uma fotografia no Instagram, na qual está acompanhado pela mulher, no hospital de Berlim onde está hospitalizado.

“Olá, sou Navalny. Tenho sentido a vossa falta. Ainda não consigo fazer quase nada, mas ontem [segunda-feira] consegui respirar sozinho o dia inteiro", escreveu na legenda da fotografia.

Esta é a primeira fotografia que o principal líder da oposição russa publica depois de ter sido internado devido a um alegado envenenamento.

"Sozinho, sem ajuda extra, nem mesmo uma válvula na garganta. Agradou-me muito, é um processo espantoso, subestimado por muita gente. Recomendo", continuou a escrever.

O líder da oposição russa foi transferido para o hospital Charité de Berlim, depois de ter sido internado na Sibéria, onde os médicos garantiram que este não tinha vestígios de veneno no sangue. Depois de alguma pressão a nível internacional, os médicos autorizaram a sua transferência para este hospital alemão. Nesta instituição, os médicos repetiram os exames a Navalny e concluirão que o opositor tinha sido envenenado com um agente neurotóxico do tipo novichok.