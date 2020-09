Foram detidas no passado fim-de-semana duas pessoas por suspeitas do homícidio da filha de 17 anos, tendo vindo-se a saber esta segunda-feira que eram os seus pais. De acordo com o jornal The Sun, Sarah Walker, de 37 anos, e Scott Walker, de 50 anos deram a filha, Bernardette Walker, como desaparecida a 21 de junho, três dias depois de a terem visto pela última vez.

As buscas pela britânica desaparecida estavam a ser levadas a cabo pelas autoridades de Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire, mas só na passada sexta-feira foi oficialmente aberta uma investigação a um “homicídio sem corpo”.

O detetive Jon Hutchinson disse ao Sun: "Embora tenhamos assistido, nos últimos dias, a avanços significativos nesta investigação, ainda não encontramos a Bernadette. O meu apelo é, portanto, a qualquer pessoa que tenha informação sobre o que lhe aconteceu, ou onde poderá estar, que entre em contacto o mais rápido possível".