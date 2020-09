O filósofo, o traficante de escravos e o Van Gogh chinês

Um amigo especialmente atento à discussão em curso tem partilhado no Facebook algumas notícias sobre os mais recentes desenvolvimentos das questões ligadas ao racismo, em especial no meio académico internacional. Há dias foi a Universidade de Edimburgo que retirou de um edifício o nome do distinto filósofo do séc. XVIII David Hume devido às suas convicções acerca da superioridade da raça branca.

Custa a perceber de que forma é que um comentário que hoje consideramos moralmente errado – mas que estava de acordo com o pensamento dominante na época – diminui retroativamente um homem ou a sua obra, mas os responsáveis da universidade escocesa lá o saberão. Em todo o caso, diga-se em abono da verdade que o edifício que tinha o nome de Hume também não era especialmente bonito.

