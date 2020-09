Pelo menos 1065 bombeiros estavam, por volta das 7h30, a combater as chamadas do incêndio que deflagrou, este domingo, em Proença-a-Nova, e alastrou, entretanto, aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, ao início da manhã o fogo ainda estava por dominar.

Na segunda-feira, 33 pessoas foram retiradas de povoações devido ao risco do incêndio atingir as suas habitações. Nesse dia, o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul disse que "um pouco mais de 50% do perímetro" estava dominado, e que dessa percentagem 30% já estava consolidado com "excelente trabalho das máquinas de rasto".

Na altura, o responsável disse que as chamas já tinham atingido 15 mil hectares. Apesar de o levantamento dos estragos não ter ainda sido feito, o responsável disse que há a registar alguns barracões ardidos e uma casa de segunda habitação afetada.