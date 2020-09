O Hamburgo despediu-se, esta segunda-feira, da Taça da Alemanha, depois perder frente ao Dynamo Dresder por 4-1.

Após a derrota, o defesa Toni Leistner acabou por protagonizar um momento que está a dar que falar. O jogador alemão interrompeu uma entrevista pós-jogo e dirigiu-se à bancada para confrontar um adepto adversário, acabando mesmo por atirá-lo ao chão.

As imagens mostram Leistner a regressar ao campo já depois de a segurança intervir.

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu