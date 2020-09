A União Democrata-Cristã (CDU), partido da chanceler alemã, Angela Merkel, impôs-se como a maior força política da região mais populosa da Alemanha nas eleições municipais de domingo, com 34,3% dos votos, segundo as autoridades alemãs.

Apesar de Angela Merkel já ter anunciado que não irá recandidatar-se a um quinto mandato na liderança do partido, a CDU obteve 34,3% dos votos na votação ocorrida no Estado da Renânia do Norte-Vestefália, um pouco abaixo dos seus resultados de há seis anos (37,5%), segundo os dados oficiais divulgados hoje de manhã.

Os verdes subiram de 11,8% para 20% e os sociais-democratas - que perderam o governo estadual para a CDU de Merkel em 2017 - caíram de 31,3% para 24,3%, no seu pior desempenho nas eleições municipais nesta região.

Esta vitória da CDU no Estado da Renânia do Norte-Vestefália pode significar um fortalecimento da influência do governador local, Armin Laschet (CDU), antes do congresso do partido em dezembro, no qual será eleita uma nova liderança.