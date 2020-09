O Governo dos EUA revogou este mês os vistos de mil cidadãos chineses por razões de segurança nacional, disse a Federação para a Reforma da Imigração Norte-Americana (FAIR).

De acordo com a FAIR, uma organização próxima do Presidente Donald Trump e que defende a redução da imigração, a decisão do Departamento de Estado de revogar estes vistos responde aos esforços do Governo para impedir a espionagem chinesa.

"A espionagem chinesa tornou-se uma ameaça crescente à segurança nacional do país", disse esta organização conservadora, num comunicado.

A decisão atinge sobretudo estudantes graduados e investigadores chineses inscritos em universidades nos Estados Unidos e que são suspeitos de terem vínculos com as Forças Armadas chinesas, podendo querer roubar o produto das investigações em que atuam.

Segundo a FAIR, "muitos estudantes (chineses) têm laços diretos com as Forças Armadas chinesas e com o Partido Comunista e são enviados para obter conhecimento da tecnologia dos EUA, bem como de operações militares e cibernéticas".