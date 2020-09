Rui Rangel terá recebido mais de um milhão de euros, entre 2005 e 2017, para favorecer arguidos e alterar decisões em tribunal. Segundo avança a TVI24, o juiz terá utilizado um advogado e amigo, José Santos Martins, de longa data para receber o dinheiro.

Segundo a publicação, este dinheiro terá sido entregue depois a Rui Rangel, à mulher deste, Fátima Galante, também arguida na Operação Lex, à amante Rita Figueira, ao pai desta e a uma outra amante, Bruna Amaral.

O amigo e advogado de Rui Rangel, detido no final de janeiro de 2018, afirmou que as entregas do dinheiro dizem respeito ao pagamento de uma dívida antiga quando teve uma empresa com o sogro de Rangel.

Recorde-se que a acusação do Ministério público sobre a Operação Lex será conhecida nos próximos dias.