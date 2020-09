A Espanha é um dos focos de covid-19 mais preocupantes da Europa, tendo esta semana batido por duas vezes consecutivas o recorde de registos diários de infeção (os 12183 casos registados na sexta-feira foram o registo mais elevado registado por nuestros hermanos) e surge como o primeiro país da Europa Ocidental a ultrapassar o meio milhão de infeções.

O país está a enfrentar a segunda vaga do coronavírus, no entanto as autoridades de saúde estão confiantes em lidar com o vírus, uma vez que, garantem que se encontram mais e melhor preparados. “Não estávamos preparados”, disse ao The Guardian Francisco García, médico do Hospital Universitario Infanta Cristina, recordando o caos que o sistema de saúde espanhol enfrentou em março. “Não tínhamos a capacidade de testar pessoas e não sabíamos que tratamentos resultavam. Também havia uma grande falta de equipamento de proteção pessoas. Os gestores do hospital procuravam em todo o lado, mas não encontravam nada”.

Existem várias diferenças entre a primeira e a segunda vaga. “O vírus é o mesmo, as mudanças não são assim tão significativas”, disse o professor da Universidade Politécnica da Catalunha e membro do grupo de investigação de biologia computacional, Daniel López Codina, ao The Guardian. “A diferença é que agora sabemos como reagir”.

O investigador apontou três pontos fundamentais para o ressurgimento do vírus agora. Nomeadamente, o fim precipitado da quarentena, que terminou um mês mais cedo em vez dos pré-estabelecidos três meses. O facto de as pessoas terem tratado o vírus como “um fenómeno sazonal” e, assim que tiveram oportunidade, regressaram às praias e bares e, por fim, o facto das autoridades de saúde não terem aprimorado o sistema de rastreamento. “Reabrimos demasiado cedo, fomos demasiado relaxados e não tínhamos os métodos de vigilância a nível local prontos”.

Apesar do aumento de casos, a mortalidade causada pelo vírus permanece estável. No total, Espanha registou desde o início da quarentena 29.747 mortes, 241 das quais aconteceram nos últimos sete dias. A sua taxa de mortalidade é 0,6%, a segunda mais baixa da Europa, apenas superada pela Alemanha com 0,4%.

O Diretor do Centro de Coordenação de Alertas de Saúde e Emergências do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, disse ao El País que o número baixo da taxa de mortalidade se deve ao facto dos serviços de saúde estarem a conseguir detetar a grande maioria dos casos e que está a ser feito um tratamento clínico mais eficaz.

“Aprendemos a disponibilizar camas mais rapidamente”, disse, numa altura em que 7,4% das camas de hospitais espanhóis estão a ser ocupadas por pacientes infetados com covid-19, acrescentado que ainda serão necessárias mais camas.

A Espanha soma um total de 576.697 infetados com covid-19 e já é o segundo país Europeu com mais casos de infeção e é apenas superado pela Rússia.