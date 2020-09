O nome de António Costa na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à liderança do Benfica está longe de ser pacífico. O primeiro-ministro recusa-se, para já, a comentar, dizendo apenas: “Não vou fazer nenhum comentário sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com a vida política nem com as funções que exerço ou exerci”. Também o gabinete de António Costa rapidamente quis esclarecer que esse apoio é feito a título pessoal.

No entanto, João Carlos Teixeira, sócio da Antas da Cunha ECIJA, diz ao i que “nem tudo o que não é proibido, na dimensão jurídica e pública, é permitido”, acrescentando que o “dever de isenção e de imparcialidade de quem exerce funções públicas corresponde a um dever maior a observar sempre e em cada caso concreto”.

E essa regra, de acordo com o jurista, aplica-se não só ao primeiro-ministro como também ao presidente da Câmara de Lisboa, que também deu o seu nome para a comissão de honra. “Apesar de o ‘poder fazer’ ser diferente do ‘dever fazer’, a verdade é que os políticos, ainda para mais com as responsabilidades como as de António Costa e Fernando Medina, devem procurar, na sua vertente pessoal, não assumir publicamente opiniões em matéria, por exemplo, desportiva e económica”. E foi mais longe: “A isenção deve ser timbre dos cargos que ocupam e isso impõe-se acima de todas as coisas, mesmo das posições pessoais que tenham em variadas matérias. Dificilmente alguém compreende que estes políticos possam assumir posições públicas e posições privadas quando para isso são convocados. Estes políticos devem, enquanto políticos, perceber que há linhas que não devem ser ultrapassadas, e essas linhas são aquelas que levam à fácil confundibilidade de papéis, como é o caso. Desejável seria, assim, que, nestes casos, os políticos não demonstrassem publicamente apoio”, esclarece ao i.

