O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia da covid-19, vai retomar na segunda-feira os testes para uma vacina, que estão a ser desenvolvidos por um laboratório anglo-sueco e pela Universidade de Oxford.

"Depois de avaliar os dados referentes aos efeitos secundários adversos, a sua casualidade e o conjunto de dados de segurança gerados no estudo concluímos que a relação benefício-risco se mantém favorável e que, por isso, o estudo poderá ser retomado", justificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil, citada pela agência Efe.

No entanto, a Anvisa ressalva que "continuará a acompanhar todos os efeitos secundários adversos ocorridos durante os testes e, no caso de ser identificado qualquer situação grave com os voluntários brasileiros, tomará as medidas pertinentes para garantir a segurança dos participantes.