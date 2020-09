Três jogadores da equipa de futebol do Sporting testaram positivo à COVID-19.

Apesar do Sporting não ter revelado a identidade dos jogadores infetados, o Record adiantou que estes são Rodrigo Fernandes, Pote e Nuno Santos, acrescentando que haverá um quarto teste positivo entre elementos do staff. Os infetados acusaram positivo nos testes à COVID-19 efetuados no sábado e estão assintomáticos, cumprindo o isolamento que está definido, com acompanhamento do clube.

Todo o plantel e ‘staff’ do Sporting realizou na manhã de hoje novos testes à COVID-19.

Depois desta notícia, o jogo entre o clube leonino e os italianos do Nápoles, que deveria ocorrer esta noite às 19h30, foi cancelado. Este jogo estava inserido no torneio Cinco Violinos que iria servir de apresentação para a nova época.