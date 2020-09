A partir desta segunda-feira e até 25 de setembro, a GNR vai realizar um conjunto de ações de “sensibilização dirigidas aos diversos intervenientes no ambiente escolar, desde professores, alunos e encarregados de educação”. A ideia é transmitir conselhos de segurança e restringir ações, atitudes e comportamentos de risco potenciadores da propagação da pandemia de covid-19.

No entanto, as ações da GNR não têm apenas em vista as precauções e o cumprimento das regras relacionadas com o coronavírus. Os militares vão promover ações no âmbito da segurança na rua, em casa e segurança rodoviária, “uma vez que o fluxo de trânsito aumenta devido ao transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças”.

A GNR também vai divulgar o Programa Escola Segura e dar a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respetiva escola.

Entre os conselhos de segurança que os militares pretendem transmitir aos alunos, destacam-se os trajetos de e para a escola, com a GNR a recomendar que os jovens andem sempre que possível acompanhados e evitem locais isolados ou com pouca luz, mas também os cuidados a ter no acesso à internet.