Realizam-se este domingo as eleições regionais na Rússia, onde em 41 das 85 regiões do maior país do mundo os eleitores iram escolher os representantes das assembleias regionais ou municipais e quatro deputados para o Parlamento nacional.

Estas eleições são marcadas pelo envenenamento de Alexei Navalny, o principal rival de Vladimir Putin, onde os opositores aproveitaram para marcar posições contra o atual governo.

Há três semanas o adversário de Putin está hospitalizado na Clínica Charité, em Berlim onde exames de laboratório confirmaram que ele foi envenenado com um agente dos nervos do grupo novichok.

Um dos maiores destaques desta campanha aconteceu na cidade siberiana de Novosibirsk, a terceira cidade mais populosa da Rússia, onde uma aliança de 30 candidatos independentes, incluindo simpatizantes de Navalny, desafia o partido de Vladimir Putin, Rússia Unida.

Na cidade era possível observar cartazes com os rostos dos candidatos e frases como "Diga Não!" e "Vote para mudar o sistema".

As eleições locais e regionais acontecem a um ano das legislativas de setembro de 2021 e são consideradas um teste para a máquina eleitoral do Kremlin, em um clima de descontentamento com a queda do nível de renda e os problemas econômicos.