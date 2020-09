Um deslizamento de terras provocado por chuvas fortes durante a noite de sábado atingiu três aldeias nepalesas, matando pelo menos seis pessoas e provocando o desaparecimento de outras 26, segundo as autoridades locais.

Equipas de resgate e moradores do distrito de Sindhupalchowk, cerca de 120 quilómetros a leste da capital, Katmandu, conseguiram retirar os seis corpos soterrados debaixo das casas e continuam a procurar os restantes desaparecidos, disse o administrador do governo local, Baburam Khanal.

No montanhoso Nepal, deslizamentos de terras são frequentes durante o período de monções, que termina este mês.

De acordo com o Ministério do Interior do país, as mortes relacionadas com monções chegaram a 351 este ano, com 85 desaparecidos.