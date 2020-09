Cerca de 250 pessoas foram detidas em Minsk, na manifestação semanal da oposição, que contesta a reeleição considerada fraudulenta do Presidente Alexandre Lukachenko, em agosto, anuncio este domingo o Ministério do Interior da Bielorrússia.

"Cerca de 250 pessoas foram detidas em diferentes partes da capital" por "usarem bandeiras e outros símbolos" da oposição e "placas com mensagens ofensivas", disse o Ministério do Interior num comunicado. A porta-voz do Ministério Interior, Olga Tchemodanova disse à agência France-Presse (AFP) que "há detenções em curso".

A Bielorrússia tem sido palco de várias manifestações desde 9 de agosto, quando Alexander Lukashenko conquistou um sexto mandato presidencial, numas eleições consideradas fraudulentas pela oposição e parte da comunidade internacional. Nos primeiros dias de protestos, a polícia deteve cerca de 7.000 pessoas.