Depois da vitória no Grande Prémio da Estíria, Miguel Oliveira alcançou o 11.ª lugar no Grande Prémio de San Marino, sétima etapa do Mundial de MotoGP.

Depois desta corrida, o português desceu um lugar na Classificação Geral ficando em 10º com 48 pontos.

O italiano Franco Morbidelli (Yamaha) acabou por vencer a competição, seguido de Francesco Bagnaia (Ducati) e de Joan Mir (Suzuki).

O novo líder mundial é o italiano Andrea Dovizioso (Ducati) que ultrapassou o francês Fabio Quartararo, vítima de queda na corrida.