Uma mulher paquistanesa foi violada, atacada e roubada à frente dos filhos por um grupo de homens. A vítima tinha estacionado o carro porque tinha ficado sem gasolina e estava à espera da polícia para a ajudar.

Este crime está a gerar ondas de indignação porque a polícia colocou as culpas do crime na vítima. "Não devia viajar sozinha", justificou Umar Sheikh, o principal investigador da Polícia.

Em reação a estes comentários foram organizados protestos contra a violência sexual em todo o país onde também se pedia a demissão de Sheikh. "Permancer em silênco é contribuir para este problema. Temos que fazer frente a estes cobardes e tomar ações", escreveu no Twitter Shan Masood, jogadora da seleção nacional de hockey do Paquistão.

A ministra dos direitos humanos paquistanesa, Shireen Mazari, admitiu que os comentários do investigador eram "inaceitáveis". "Nada pode jamais racionalizar o crime de violação".

Na quinta-feira, quinze pessoas com ligações a esta violação foram detidas.

De recordar, que este ataque aconteceu dias depois de uma criança de cinco ter sido violada e assassinada em Karachi, a cidade com mais habitantes do Paquistão.