O primeiro-ministro e o presidente da câmara de Lisboa são duas das personalidades que integram a lista, com mais de 500 nomes, da comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

O atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ainda não oficializou a sua candidatura à liderança do clube, mas já está a reunir apoios de peso.

Da lista de nomes da Comissão de Honra da sua recandidatura – são mais de 500 – há vários que saltam à vista, mas talvez nenhum com o peso do chefe do Executivo e do presidente da maior câmara municipal do país.

A presença dos nomes de António Costa e Fernando Medina na comissão que apoia Luís Filipe Vieira, sobre quem recaem suspeitas de corrupção em casos a serem julgados pela justiça, foi noticiada este sábado pelo Expresso.

Confrontada com a informação, por aquele semanário, fonte do gabinete de António Costa disse: “Não está como primeiro-ministro ou como secretário-geral do PS mas sim como adepto e sócio desde 1988”. Reação semelhante teve a assessoria do presidente da câmara de Lisboa.

Embora os nomes de Costa e de Medina sobressaiam pelos cargos governativos de topo que ocupam, a lista não fica por aqui no que a políticos diz respeito.

Duarte Pacheco, deputado do PSD; Telmo Correia, deputado do CDS-PP; e Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, são outros exemplos, assim como o antigo ministro da Administração Interna Rui Pereira. Sublinhe-se que António Saraiva, líder da Confederação Empresarial de Portugal, é outro dos nomes confirmados da comissão de honra da candidatura de Vieira.

Segundo o Observador, a apresentadora Cristina Ferreira e o treinador Jorge Jesus também farão parte da lista que deverá ser apresentada nos próximos dias.