A abertura dos portões da Liga inglesa 2020/21 acontece este sábado, um mês e meio depois de ter terminado a última época, que coroou o Liverpool campeão, três décadas depois da conquista do seu último título nacional.

Os reds vão iniciar a defesa do título no primeiro dia de prova, com a receção ao Leeds United, emblema que regressou esta época ao principal escalão do futebol inglês. A equipa orientada por Marcelo Bielsa conquistou o Championship (2.ª divisão inglesa) na última época, que valeu o acesso à Premier League 16 anos depois. No emblema de Yorkshire pode ser encontrado o português Hélder Costa. O Leeds garantiu a título definitivo o avançado luso no último mês de julho, após pagar 17 milhões de euros. O jogador formado no Benfica havia chegado ao clube da segunda divisão inglesa no verão de 2019 por empréstimo do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. Na última época alinhou em 46 jogos e apontou cinco golos.

Os wolves só entram em ação na próxima segunda-feira (dia 14) frente ao Sheffield United. A equipa mais portuguesa de Inglaterra prepara-se para cumprir a terceira época na primeira divisão inglesa depois de dois sétimos lugares consecutivos na prova.

Armada lusa nos lobos

Nos últimos dias chegaram do FC Porto mais dois reforços lusos para Espírito Santo: Vitinha, de 20 anos, foi quinta-feira oficializado por empréstimo válido por uma temporada. Os lobos ficam ainda com opção de compra no valor de 20 milhões de euros. Antes, Fábio Silva já tinha chegado ao clube inglês, que pagou 40 milhões de euros ao FC Porto, tornando-se assim a contratação mais cara de sempre do Wolverhampton. O avançado, de 18 anos, assinou contrato até 2025. Na última temporada, o jovem marcou três golos em 21 jogos oficiais pela equipa principal dos dragões. Fábio Silva e Vitinha juntam-se a Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota, fixando em 9 os jogadores portugueses na equipa de Espírito Santo.

Em sentido inverso, destaque para Bruno Jordão. O médio foi anunciado no Famalicão por empréstimo dos wolves.

O jovem de 21 anos estava em Inglaterra desde o início da época passada, tendo aterrado nos wolves juntamente com Pedro Neto, ambos provenientes da Lazio (Itália). Em 2019/20 somou apenas quatro jogos e um golo. Antes representou Sp. Braga e UD Leiria.

Ainda antes de Nuno Espírito Santo e companhia voltarem aos relvados, será a vez de José Mourinho dar o pontapé de saída na competição. O Tottenham defronta o Everton este domingo, no jogo principal da ronda inaugural.

Recorde-se que o treinador português chegou em novembro último ao comando técnico dos spurs: o emblema inglês terminou em sexto lugar na Premier League 2019/20, último posto que deu acesso direto à Liga Europa.

Já na Champions 2019/20 o emblema londrino caiu nos oitavos-de-final às mãos dos alemães do RB Leipzig (4-0no conjunto das duas mãos ). Mou e companhia foram também eliminados nos oitavos da Taça de Inglaterra, após derrota nos penáltis ante o Norwich City.

Jogos do City e United adiados

Uma referência ainda para os jogos das duas equipas de Manchester, adiados devido à participação nas fases finais da Champions e Liga Europa, respetivamente.

Recorde-se que o City de Pep Guardiola marcou presença na final a 8 da principal prova da UEFA em Lisboa, onde foi eliminado nos quartos-de-final pelo Lyonde Anthony Lopes. Aliás, Guardiola não escondeu a frustação pela época passada, que ficou aquém das expetativas. Em 2019/20, os citizens, onde alinham os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, não foram além das conquistas da Taça da Liga inglesa e da Super Taça da Inglaterra.

Já o United perdeu nas meias-finais da Liga Europa, frente ao Sevilha, que viria a sagrar-se vencedor da prova pela sexta vez na história. Os red devils terminaram a última época no terceiro lugar da Liga inglesa, atrás do vizinho City, garantindo também passaporte direto para a fase final da Champions 2020/21.

Na campanha que culminou com a conquista do último lugar do pódio na prova caseira, Bruno Fernandes foi o principal protagonista. O ex-Sporting revolucionou o clube inglês, onde chegou no final de janeiro último. Omédio luso surpreendeu adeptos e colegas de equipa, assumindo-se como o líder dos red devils.

Desde que chegou a Inglaterra, o Manchester somou apenas duas derrotas (além do desaire na meia-final da prova europeia, perdeu também nas ‘meias’ da Taça de Inglaterra, frente ao Chelsea). Distinguido por várias vezes como o melhor jogador em campo pelos red devils, a imprensa inglesa já se rendeu ao internacional português, que tem em muitos casos levado a equipa às costas.

O United faz o primeiro jogo da nova época frente ao Crystal Palace, no dia 19 de setembro, referente à jornada 2 da Premier League. No mesmo dia, o City defronta o Wolverhampton, também na ronda 2 da prova.

Regresso do público aos estádios

Estava previsto que o público pudesse regressar às bancadas dos estádios ingleses a partir do próximo dia 1 de outubro, mas o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o plano pode ser revisto face à situação epidemiológica em território britânico. Foram ainda suspensos os jogos de teste com público que estavam já planeados para várias equipas, como é o caso do Arsenal, Tottenham e Chelsea.Apesar do crescente número de novos casos de coronavírus no Reino Unido e das novas restrições, o diretor-geral da Premier League mostrou-se confiante e acredita que os adeptos vão conseguir voltar aos estádios num futuro próximo. Richard Masters afirmou à BBC Sport que esta situação “não pode durar para sempre”. “Precisamos de voltar a ter adeptos nos estádios o mais depressa possível. Precisamos dos adeptos de volta por todo o tipo de razões e essa é a prioridade número um da Premier League”, acrescentou.