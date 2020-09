A ministra da Coesão Territorial anunciou, esta sexta-feira, que o Governo vai investir cinco milhões de euros para aumentar a capacidade de rastreio e testagem à covid-19 nos centros ‘Heróis de Testes”.

"Estes cinco milhões que o Ministério da Coesão Territorial coloca à disposição desta rede de centros é para que, no período crítico que estamos a viver, a nossa capacidade de testagem aumente e as metodologias e resultados sejam cada vez mais seguros”, explicou Ana Abrunhosa, em Faro, acrescentando que este investimento vem dos fundos europeus dos Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 2020, Lisboa 2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 2020 - Programa Operacional do Algarve.

A rede de instituições é constituída por 21 instituições de ensino superior, institutos de investigação e centros de estudos certificados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) para a realização de testes de diagnóstico à covid-19. Segundo a responsável, cada instituição poderá receber um apoio de até 300 mil euros para os eu projeto.

O investimento servirá para estas entidades "robustecerem, melhorarem e investigarem o que toca à capacidade de testagem, metodologia de análise e outra investigação", segundo explicou a ministra.

De acordo com o presidente do ABC (Algarve Biomedical Center), uma das entidades envolvidas, este investimento servirá para “muito facilmente” chegar entre cada uma destas instituições a “300 até 600 testes/dia".

"Multiplicando pelo número de instituições, estamos a falar de um número muito significativo de testes e com uma distribuição geográfica de norte a sul, dando capacidade a todas as zonas do país", explicou o responsável.