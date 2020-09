Alertas gerados pela aplicação Stayway Covid já levaram a 32 chamadas para o SNS 24. O balanço foi feito esta sexta-feira pela ministra da Saúde, que fez um ponto de situação sobre a utilização da aplicação móvel que visa a identicação mais rápida de pessoas que tiveram contactos próximos com alguém infectado com covid-19. Ao fim de duas semanas ativas, a app já teve cerca de 780 mil downloads, um número «bastante encorajador» afirmou Marta Temido.

Desenvolvida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, esta aplicação móvel permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por Covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.