O Papa Francisco enviou, esta sexta-feira, o secretário das relações com os Estados da Secretaria de Estado da Santa Sé até Minsk.

Segundo o Vaticano informa, Paul Richard Gallagher deverá encontrar-se com as autoridades civis e líderes religiosos numa altura em que a Bielorrússia impede o regresso do arcebispo de Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, ao país.

Já no passado dia 16 de agosto, Francisco fez um apelo ao diálogo, à rejeição à violência e ao respeito da justiça e lei naquele país.

As autoridades bielorrussas proibiu o regresso a Minsk do arcebispo, que, desde o final do mês passado, se encontra na Polónia, país para onde se dirigiu para estar presente nas celebrações em honra da Nossa Senhora de Czestochowo.

Há mais de um mês que o país é palco de várias manifestações, depois de Alexander Lukashenko ter sido reeleito. A oposição considera que Lukashenko, no poder há 26 anos, foi reeleito a partir de eleições fraudulentas.