Subiu para 21 o número de casos de covid-19 ativos no concelho de Portalegre e cerca de 90 pessoas encontram-se em confinamento.

"Nós nesta altura temos 21 casos ativos”, disse a presidente da câmara, Adelaide Teixeira, em declarações à agência Lusa.

Depois de se registarem alguns casos de infeção entre funcionários, a câmara decidiu encerrar temporariamente alguns serviços das oficinas municipais.

Segundo a autarca, 20 dos 21 casos ativos no concelho podem estar relacionados com um caso reportado no dia 2 deste mês, que envolvia o funcionário de um restaurante, que está encerrado há vários dias.

A presidente da câmara já tinha explicado que há outro infetado ligado a esta cadeia de transmissão, mas residente no concelho de Nisa.

Adelaide Teixeira revelou ainda que ontem, quinta-feira, foram efetuados 140 testes, e esta sexta-feira estão a decorrer mais testes.